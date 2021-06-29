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全球第二大 白鶴灘水電站投產

2021-06-29 列印
全球第二大 白鶴灘水電站投產
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　　中國的白鶴灘水電站（見圖）首批機組開始投產發電，國家主席習近平發信祝賀。據了解，白鶴灘水電站是僅次於三峽電站的全球第二大電站。

　　首批投入運作的一號及十四號機組與其餘十四個機組，均由中國企業自主研製，每個機組每分鐘能產生一萬七千度電，其中十四號機組更是全球首部達到一百萬千瓦滿負荷發電的機組，所產生的電力將傳輸至江蘇及浙江省。而所有機組預計將於明年七月建成投產，屆時一天發電量便可供應五十萬人一年的生活用電。



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