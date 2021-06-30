武漢男為「網戀女友」花17萬元 驚揭女方為男同事假扮

網絡發達，網騙的個案亦時有發生。湖北省武漢市就發生一宗男子為網戀女友豪花十四萬元人民幣（約十七萬港元）後，對方突然失蹤後，事主報警求助才揭發網戀女友原來一直都是介紹二人認識的男同事假扮的。目前男同事已被警方拘捕。不過網民得知事件後，對事主的遭遇不厚道地笑了，更指「一口氣發二十個一三一四（一生一世），智商稅就該這麼交」。據內媒報道，事主小瑞（化名）與「琳琳」交往的六十多天中，小瑞前後花費了超過十四萬元人民幣在「琳琳」身上 。當地警方指，「琳琳」實際上是男同事小陽假扮，並得知小陽是因吸毒，為獲取買毒品的錢才網騙。目前已被拘捕，並強制隔離戒毒。案件仍在調查中。對於小瑞的遭遇，不少網友並不同情，更有人調侃道「果然，男人才懂男人的想法」、「男同事說給你介紹女朋友，可要當心了！」等等。