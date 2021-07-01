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內蒙古現沙塵暴

2021-07-01 列印
■內蒙古某一公安所外，出現幾百公尺高的沙塵牆。網上圖片
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　　中國近日出現極端天氣，除強暴雨造成的多地水災外，內蒙古更出現上百公尺的沙塵巨牆。當地的能見度一度不到五十公尺，市區街道上只能看到路過車輛的燈光在閃爍。內蒙古氣象台說明，由於強對流天氣，加上刮起十一級陣風，讓原本在春季多發生的沙塵暴，本年到了夏天仍肆虐。氣象台指：「陣性大風來時，引起能見度明顯地下降，尤其北部地區，偏北地區，出現了短時的沙塵暴天氣。」內地因暴雨造成二十七省受災，福建北部出現洪水，而貴州有電線杆被沖斷，造成停電，江西則是有將近一千戶民宅泡在水裏。

　　據大陸國家水利部調查顯示，截至二十六日統計，水患已經造成二十四人死亡，六千多間房屋倒塌，經濟損失達一百零七億人民幣。





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