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孟晚舟提新證據 反駁誤導滙豐指控

2021-07-01 列印
孟晚舟提新證據 反駁誤導滙豐指控
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　　華為副董事長孟晚舟（圖）引渡案聆訊暫定八月再正式開庭，據了解孟晚舟一方要求向法院呈交更多證據，以反駁誤導滙豐的指控。而法庭周二起一連兩日處理孟晚舟一方的要求。外媒報道指，孟晚舟律師團隊提出向法院呈交一批滙豐的內部文件和電郵，稱證明最少有兩名滙豐高層知悉華為和伊朗子公司的連繫，以反駁美國的指控（僅有滙豐的較低層員工知道華為與Skycom之間關係）的真實性質，及故意誤導滙豐令其違反美對伊的制裁令。孟晚舟律師團隊更指，證據顯示，美方的論據錯漏百出，法庭不應相信它們。

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