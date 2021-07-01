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日報新聞 > 中國

外交部促日方 慎重處理核污水

2021-07-01 列印
　　日本的核廢水問題仍未解決。南韓國會通過決議，強烈譴責日本政府決定將福島核電站核污水排海，敦促日方立即撤回相關決定；中國隨即再表態，支持韓方立場，並敦促日方必須以最慎重的態度處理。

　　中國外交部發言人汪文斌表明中方支持南韓，並再次敦促日方，核污水處置事關日本民眾和世界人民生命健康，事關全球海洋生態環境安全，必須以最慎重的態度處理。汪文斌指，日方單方面作出核污水排海決定兩個多月來，包括中國、南韓在內的環太平洋國家，及太平洋島國論壇等組織都對決定表達了嚴重關切。日方本可進行充份協商，但卻一意孤行繼續推排準備，迄今沒有對國際社會的關切作出認真、負責任的回應。





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