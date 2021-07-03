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美促北京與台灣進行對話

2021-07-03 列印
■美國國務院發言人敦促北京，應與台灣進行有意義對話。美聯社
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　　美日回應黨慶大會上中共總書記習近平堅持「一個中國」原則和「九二共識」。美國國務院重申，支持和平解決兩岸問題，敦促北京與台灣進行對話。日本防衞大臣岸信夫亦指，日方希望兩岸能和平解決台灣問題，台海穩定對日本的國家安全至關重要。美國國務院發言人表示，美方敦促北京停止在軍事、外交與經濟上向台灣施壓，應與台灣進行有意義對話。

　　此外，日本防衞大臣岸信夫就表示，中國持續大量增加國防經費，急速強化軍力，但缺乏透明度，日本及國際社會強烈憂慮中國的軍事動向，日方未來會持續高度關注。中共總書記習近平七月一日於中國共產黨百年黨慶大會上表明，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程，堅決粉碎台獨圖謀，任何外來勢力如果妄想欺負、壓迫和奴役中國人民，必將頭破血流。





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