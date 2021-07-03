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連場暴雨街道變「河川」貴州民眾上街撈魚

2021-07-03 列印
■廣州有外賣員疑下班後去垂釣，但被雷劈中暈倒。網上圖片
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　　內地近日受暴雨影響多地都成澤國，因此亦引發多宗與魚有關的趣事。廣州白雲區廟企路有名美團外賣員疑似下班後去垂釣，但被雷劈中暈倒在地已送院治療。另一邊廂在貴州的民眾上個街就可以撈魚。據悉，由於下雨街道倒灌成「河川」，有市民成群結用漁網上街撈魚。

  此外，有關被雷劈中的外賣員事件，內媒報道指外賣員與美團公司的說法不一致。外賣員指自己只是送餐經過廟企路，中途停下穿雨衣時莫名就倒地上了，不知是被雷擊傷的。不過平台客服爆料，他被雷擊時已下班了，而且他在釣完魚收拾工具時才被雷劈中。又指，已對其進行慰問，並給予養傷假。





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