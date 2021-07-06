內地整治「飯圈」亂象為期兩月

中央網信辦表示，行動將會關閉誘導集資、造謠攻擊等帳號，從嚴處置職業「黑粉」、惡意營銷等違法違規的帳號。據報，有內地網民指，若藝人能登上微博上的「熱搜榜」，便會較容易獲得贊助或廣告機會，故不少粉絲都會花錢為偶像「打榜」，更有年輕人因支持偶像而偷父母錢。
亦有網民批評「黑粉」會造謠貶損其他人的偶像，以提升自己偶像的知名度。有內媒引述廣州市社會科學院指，所謂「飯圈」亂象一般都涉及年輕人，因他們較為衝動。研究員認為，當局難以禁止網民組織「飯圈」，需要長時間觀察整治行動的成效。
「五千元電子消費券」登記昨天踏入第二日，公眾反應持續熾熱，截至昨晚十一時，近三百一十萬市民完成登記。不過，政府中央系統惹來不少批評，其中「智方便」登記頁面一連兩日要等候逾一小時。有市民反映，圖片驗證太...
2021-07-06
中國網絡安全審查辦公室宣佈，對三家已於美國上市的應用程式平台實施網絡安全審查，包括招聘平台「BOSS直騁」、網約物流平台「運滿滿」及「貨車幫」。有中國金融監管層人士消息指，已被下架的「滴滴出行」不顧當...
2021-07-06
挪威媒體指出，社交媒體的流行衍生出不切實際的審美標準，令部份人過份追求一些無法實現的目標會導致出現「身體焦慮」的心理不適。為遏制此情況，挪威近日推出新法例，網紅在社交媒體上分享修飾過的身體照片而拒不承認照片是編輯過的將會觸犯法例。不過法案意外獲挪威網紅群體的廣泛支持，他們表示，該法案能讓人們意識到，一些身材其實是無法擁有的，同時也避免了濾鏡可能產生的問題。 挪威兒童和家庭事務部起草的這份修正案已經在議會以七十五比十五票通過。修正案明確表示，廣告中使用的照片如果對身材、體形或皮膚進行過編輯，將需要用該部門設計的標準化標籤進行標註。違法將面臨罰款和監禁。然而當局亦承認，法律可能...
2021-07-06
九龍站豪宅擎天半島，位置優越，基座設有機鐵站及大商場圓方，是次精選當中3房1套放盤，實用面積逾1119方呎，保養簇新，廳房皆為坐向東南，附連賞景露台，外望內園及部份維港美景。 擎天半島由5座組...
2021-07-06
內地當局對科技企業監管力度升級，滴滴出行(DIDI)在美上市僅3天，網信辦便以違規收集使用個人信息為由勒令下架，昨天其他類似網絡平台如「運滿滿」、「貨車幫」和「BOSS直聘」相繼淪陷。據報中國反壟斷當...
2021-07-06
西班牙曾擁有引以為傲的黃金中場，如今卻褪色不少，反觀意大利手握今屆歐洲國家盃最全面的中場線，當中攻守兼備的組織型雙核馬高華拉堤及佐真奴費路，是國家隊本屆全勝之關鍵，連狂牛名宿沙維都盛讚。雙核今晚準決賽於溫布萊勢以其人之道，還治其人之身交鋒，率領軍殺入決賽，主勝穩開。（Now616、618周三凌晨3:00直播） 意大利今屆包括加時五戰全勝，八強就2:1技術性擊倒比利時。中場線就算不是國內最強人馬，以及五戰中三次大執位，仍能踢出如球會般的默契及合作性。 尤其雙核華拉堤和佐真奴各擅勝場，前者今屆三次上陣收錄兩次助攻，還有場均三點七次攔截及三次過人，串連能力出眾，承諾領軍擊...
2021-07-06
為鼓勵大家積極接種疫苗，本港商界紛紛推出豐富獎賞，當中便包括深受疫情影響的酒店業界。以旗下有三十個酒店品牌的萬豪國際集團為例，便即將透過其忠誠會員計畫Marriott Bonvoy萬豪旅享家推出抽獎活...
2021-07-01
《2021香港小姐競選》28位入圍佳麗，昨日在尖沙咀某酒店首度公開與傳媒見面，不少初選時的靚女成功入圍，包括陳聖瑜（Yvette）、梁凱晴（Carina）、王嫿嫿（Anna）等，星二代關楓馨亦晉級。其...
2021-07-06
《財政預算案》今年二月宣佈，向每名合資格的十八歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額五千元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。當局籌備四個多月，前天起開始接受公眾登記，怎知網上幾個登記方法都不大暢順，不是出現塞車，就是被部份市民嫌麻煩，反映當局執行計劃時，沒有易地而處，從方便市民的角度出發和籌劃。 有錢落袋，任何人都想愈快愈好，故此當登記系統出現阻滯，市民就會有怨言，現在要盡快改善，首先如何疏通「智方便」，不要變成「至不便」，要加快向公眾提供建議。另外，對市民指圖片驗證太多，當局已解釋是防止網絡攻擊所需，雖然有理，但在不影響保安可以減少，就應該減少。 事件亦反映當局...
2021-07-06
馬季接近煞科，今屆冠軍騎師和練馬師之爭，前者因潘頓明夜披甲後須停賽，暫領先二十九場頭馬的莫雷拉已提早封王；後者方嘉柏正領先蔡約翰八場頭馬，贏面亦大。反而為贏馬最多華將而設的「告東尼獎」，之前兩屆得主何澤堯卻未必一定可三連霸，因為見習騎師周俊樂由六月至今增添了十一場頭馬之多，暫只以五十三W比五十八W落後於堯仔，不無機會可於最後三次賽事後來居上，所以下周二晚舉行的冠軍人馬獎頒獎禮上，告東尼獎未必已名花有主，或要待下周三晚的谷中煞科戰才知花落誰家。 此外，冠軍人馬獎評選委員會昨天確認，希廄「佳運財」及方廄「大紅蜂」，已獲選為最佳新馬的候選馬匹。 馬場浮世繪
2021-07-06