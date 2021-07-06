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內地整治「飯圈」亂象為期兩月

2021-07-06 列印
■所謂「飯圈」即是由歌迷或影迷組成的圈子。新華社
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　　內地的偶像圈粉絲間存在「飯圈」文化，不過隨娛樂事業發展成熟競爭激烈，亦引起有年輕人因支持偶像而偷父母錢，以及網路欺凌等亂象。中央網信辦上月宣佈，將展開整治「飯圈」亂象行動，為期兩個月。而整治措施重點打擊誘導未成年粉絲，為追星而高額消費、造謠、侵犯隱私或干擾輿論等行為。

　　中央網信辦表示，行動將會關閉誘導集資、造謠攻擊等帳號，從嚴處置職業「黑粉」、惡意營銷等違法違規的帳號。據報，有內地網民指，若藝人能登上微博上的「熱搜榜」，便會較容易獲得贊助或廣告機會，故不少粉絲都會花錢為偶像「打榜」，更有年輕人因支持偶像而偷父母錢。



　　亦有網民批評「黑粉」會造謠貶損其他人的偶像，以提升自己偶像的知名度。有內媒引述廣州市社會科學院指，所謂「飯圈」亂象一般都涉及年輕人，因他們較為衝動。研究員認為，當局難以禁止網民組織「飯圈」，需要長時間觀察整治行動的成效。



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