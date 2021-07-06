  • 2021年7月6日 星期二
  • 31º
  • 74%
熱門： 一號風球天文台消費券MIRROR打針優惠

日報新聞 > 中國

上門勸住戶勿群聚 新北市豪宅幹事遭連摑11巴

2021-07-06 列印
　　台灣新北市新莊區的某高級豪宅社區上周六有區內有幾名住戶群聚，遭保安勸導不果後，鄭姓的男社區總幹事到場，其中一名六十五歲的林姓住戶情緒突然失控。當眾掌摑總幹事十一巴掌。鄭其後報案並送醫，發現他有輕微腦震盪，翌日對該名男子提告。據台灣傳媒報道，涉事的林姓住戶於上周六下午在社區內的一樓中庭內與其他住戶聊天，被其他住戶認為他們聊天有群聚疑慮。不過，林姓住戶認為，並未違反戶外十人以下群聚規定，且大家都有戴口罩而拒離開。

　　雙方當場發生口角，林男突連摑鄭姓總幹事十一巴掌，現場其餘住戶見狀嚇呆。鄭男其後離開現場並致電報案，警員到場後將他送醫，經檢查後雖無大礙，但有頭部挫傷及腦震盪的情況。事後林姓住戶指，是鄭男在勸導時侮辱他才失控，將同時提告其涉妨害名譽。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd