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山竹誤當手榴彈 老兵「瞓身擋彈」網民致敬

2021-07-06 列印
　　內地很多參加過戰爭的士兵都年老了。日前河南一名老人於護老院看到一顆山竹掉到地上，立即飛撲壓住，並示意旁邊少女盡快離開。據護理人員解釋，老人曾當兵，現患上早老性癡呆，誤將山竹當成了炸彈。據內媒報道指，該老人看到一顆山竹掉到地上時，立即飛撲地，將山竹推至身下壓住，還大叫旁人「快跑」，因為早年軍隊生涯，令他本能用肉身阻擋，避免旁人被爆炸波及受傷。

　　護理人員見狀趕緊扶起老人，並向旁人解釋老人現因患上早老性癡呆症，才誤將山竹看成手榴彈。該影片於網上引起網民熱論，網民紛紛向老人致敬，「忘了一切，但身體的本能卻記得」、「忘記所有，但始終牢記使命」、「令人肅然起敬的本能」！



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