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淮河流域五大型水庫水位超汛限40厘米

2021-07-07 列印
淮河流域五大型水庫水位超汛限40厘米
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　　內地水利部淮河水利委員會消息，受近日暴雨影響，淮河流域內多座水庫出現漲水。截至昨天八時，淮河流域內佛子嶺、梅山、鮎魚山、潑河、磨子潭五座大型水庫超汛限五厘米到四十厘米。

　　流域沿淮北及以南預計至周四都受大到暴雨、局部地區大暴雨的影響，淮河干支流將出現一次明顯漲水過程，其中淮河干流王家壩至正陽關河段可能發生超警戒水位洪水。



　　目前，水利部淮河水利委員會派出的工作組在安徽省六安市協助開展防汛工作。

　　水利部淮河水利委員會要求，各有關部門和單位要密切監視天氣變化和雨情水情汛情發展，做好中短期和臨近預測預報，尤其要加強短歷時強降雨監測預報。

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