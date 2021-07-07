貴州四歲童墮湖 八旬翁跳水施救

報道指，上月二十七日下午四點左右，一名四歲男童和姐姐在湖邊玩耍時意外落水，姐姐立即喊「救命」，但公園的市民紛跑來幫忙，奈何不會游泳。而一名不會游泳的高中生男孩嘗試伸手去拉男童回岸不果，正值生死瞬間，八十一歲的老翁孔祥興一躍入水中救人。
及後有市民亦隨即跳下水中，助孔祥興一起將孩子救上岸來。岸上市民立即報警，並對其進行心肺復甦，最終在公園市民的共同努力下，成功將男童拯救上岸。
警方粉碎一個炸彈恐襲陰謀。警方國安處周一拘捕激進「港獨」組織「光城者」九名成員，包括一名浸會大學管理層及其在中學任職的太太，兩人疑為金主，招募六名中學生，在尖沙嘴一賓館實驗製作炸彈，並制定行動指南，計...
2021-07-07
內媒《中國日報》引述知情人士報道，近日有五百多名中國理工科研究生申請美國簽證時被拒。報道認為拜登政府一方面試圖順應美高校要求大量吸收中國留學生、保證學費收入，但同時「說一套做一套」，仍打壓理工科中國研...
2021-07-07
全球多國都在研究縮短工時問題。而在冰島推行每周工作四天的試驗計劃，就取得「壓倒性的成功」。據報，目前冰島的結果發現相當「正面」，不但工時縮短反見效率增加，工會更與企業協商新的工作制，現時冰島有八成六的勞動人口都在同酬的情況下縮減了工時或即將爭取縮減工時。 此試驗計劃在二〇一五年至二〇一九年推行期間，打工仔減少工時，但獲保證薪酬不變。計劃由冰島首都雷克雅未克市委會和政府聯合推行這項試驗，超過二千五百名打工仔參與，佔冰島全國勞動力的約百分之一。其他國家例如西班牙和紐西蘭Unilever集團亦正試驗類似的計劃。 據冰島受試的工人指「感覺壓力減輕了」，他們稱自己的情緒沒有那麼緊張，...
2021-07-07
大埔翠豪庭毗鄰吐露港，項目伙數不多，一直少有放盤，今次精選1伙頂層連天台戶，實用面積2225方呎，4房3套設計，連1621方呎天台，一室清新裝潢，外望山海雙景。 翠豪庭位於大埔公路，由7座...
2021-07-07
投資者觀望聯儲局稍後公佈的議息紀錄，加上近日油價飆升令投資者憂慮，美股杜指早段曾挫逾400點，低見34358點；標指及納指則在創歷史新高後倒跌。另一方面，內地科網公司頻遭監管，拖累中概股普遍向下，其中...
2021-07-07
英格蘭射手哈利卡尼和翼鋒史達寧於歐洲國家盃先後發力，同時合作無間，前者十六和八強兩仗獨取三球，史達寧分組賽三戰入兩球，上仗還妙傳予拍檔開紀錄。今晚四強回歸溫布萊主場出擊，這個黃金組合勢將個人球會前途拋諸腦後，再次合力領軍淘汰丹麥殺入決賽，熱捧主勝。（Now616、618台周四凌晨3:00直播） 哈利卡尼早已揚言希望轉會圓捧盃夢，卻可能被熱刺強留，史達寧因薪酬問題，跟曼城的續約談判陷膠着狀態。不過回到國家隊，他們暫將一切忘記，前者明言：「我所有精力放在英軍身上，希望踢到周日（決賽），國家隊才完成任務。」 史達寧包辦三獅小組賽三戰兩勝一和的兩球士哥，成為晉級功臣。哈利卡...
2021-07-07
12星座運程 -7月2日 天蠍：要接替某人工作，很多辦公室政治在內，宜小心處理。天秤：一個氣氛和諧的黃昏，宜向情人示愛，把握良好機會。處女：工作表現好，但有人不滿意，不因一兩句話懷疑自己。獅子：朋...
2021-07-02
熊黛林（Lynn）宣佈重出江湖，上周五以醫學美容代言人身份出席開幕活動，穿上大Show曲線的長裙，靚爆全場。40歲嘅Lynn興奮自爆閨房秘密：「老公（郭可頌）見我復工後咁索都熱情咗好多呀！」「幸福人妻...
2021-07-07
警方搗破一個炸彈恐襲大陰謀，被捕人士之中，包括身為金主的大學管理層人員和中學教職員，以及參與製造炸彈和策劃襲擊行動的中學生，令人十分震驚。本份是教好下一代的教職員，竟然是恐襲計劃的主要人物，利用學生作為馬前卒，不單止教壞下一代，更害了他們一生，完全違反了教育人員的專業道德，教育界和家長都要深切關注，救救我們的年輕人，不要讓他走上激進害人兼自毀之路。 自《國安法》實施以來，暴力示威表面上銷聲匿跡，但有思想激進人士暗中行動。國安處粉碎上述的恐襲團隊，反映有地下恐怖組織滋生，對公眾安全構成重大威脅，現在全民必須提高警覺，留意四周風吹草動，一有可疑，便要向警方報告，透過眾人之力，築...
2021-07-07
第六場四班一二○○米。「管得掂」上仗久休復出，本來不敢輕看，但因牠過往有休出要熱身一仗才更好的特性，所以姑且觀望一回。結果，牠在末段與對手短兵相接之下僅敗，似乎真的差了一場熱身才應勝而敗。理論上今仗再...
2021-07-07