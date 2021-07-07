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貴州四歲童墮湖 八旬翁跳水施救

2021-07-07 列印
　　中國貴州省盤州市東湖公園近日發生一宗四歲男童因意外墮湖事件，一名八十一歲的老翁孔祥興跳入水中救人，亦燃起群眾熱心，並共同上演了拯救行動。據報，孔祥興年輕時就是一個樂於助人的人，這已不是他第一次見義勇為了。

　　報道指，上月二十七日下午四點左右，一名四歲男童和姐姐在湖邊玩耍時意外落水，姐姐立即喊「救命」，但公園的市民紛跑來幫忙，奈何不會游泳。而一名不會游泳的高中生男孩嘗試伸手去拉男童回岸不果，正值生死瞬間，八十一歲的老翁孔祥興一躍入水中救人。



　　及後有市民亦隨即跳下水中，助孔祥興一起將孩子救上岸來。岸上市民立即報警，並對其進行心肺復甦，最終在公園市民的共同努力下，成功將男童拯救上岸。

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