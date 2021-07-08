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白宮印太協調官：美中可和平共存

2021-07-08 列印
　　中美關係再起漣漪。美國白宮印太事務協調官表示，不贊成以「冷戰」思維看待目前的美中關係，認為兩國可和平共存，又明確表示美方不支持台獨。

  中國外交部指，中方始終致力同美方發展不衝突不對抗，互相尊重合作的關係，希望美方採取理性務實的對華政策，管控分歧。



　　坎貝爾談及中美關係時，表示仍然相信美中可以和平共存，但挑戰將會非常巨大。又指華府支持加強與台灣的非官方關係，亦認為台灣在國際社會上應有一定角色，明白兩岸問題非常敏感，會小心平衡。

　　中國外交部發言人汪文斌強調，台灣是中國領土不可分割的一部份，敦促美方在涉台問題上謹言慎行，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

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