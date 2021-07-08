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中宣部副部長傅華升任新華社總編輯

2021-07-08 列印
　　據《星島日報》七月一日獨家報道，中共中央宣傳部副部長傅華擔任新華社總編輯，晉升為正部級。官方昨天證實此消息，國務院宣佈任免國家工作人員，任命傅華為新華通訊社總編輯。

　　報道指，五十七歲的傅華，曾任《北京日報》社長、北京市委宣傳部常務副部長、《經濟日報》總編輯、廣東省委常委兼宣傳部長，去年四月返京擔任中宣部副部長。



　　新華社社長何平據報明年一月將滿六十五歲的退休年齡，傅華被視為執掌這家國家通訊社的有力人選。

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