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雲南北遷獨象離群32天 被轉移至西雙版納保護區

2021-07-09 列印
■北遷離群獨象獨自活動三十二天，期間多依靠人工投食或進村串戶覓食。 網上圖片
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　　北遷離群獨象已獨自活動三十二天，並距象群七十二公里。專家指，目前獨象已很難自行回到象群或返回原棲息地。 而為防範進入玉溪市人群密集區域，當局緊急啟動對其捕捉轉移應急管控措施，周三下午已將獨象轉移至其原棲息地——西雙版納國家級自然保護區猛養片區。據報，大象各項生理指標正常。報道指，獨象於本年六月六日離群後，先後在昆明市晉寧夕陽鄉、安寧市八街，玉溪市紅塔區北城街道多個區域迂迴移動，活動區域約一百四十平方米，移動距離約一百九十公里，且多依靠人工投食或進村串戶覓食。

　　本月五日以來，該象更進入玉溪市北城街道拶壩塘社區，距晉紅高速僅三百米，距昆玉城際鐵路僅二百米。為確保人象安全，當局經研判，最終對其採取了捕捉措施。



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