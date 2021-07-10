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新疆網紅女副局長策馬拍片竟墮河

2021-07-10 列印
　　新疆伊犁州文旅局副局長賀嬌龍周四在昭蘇縣濕地公園拍攝天馬浴河時意外摔入河裏，但她堅持換馬再奔馳拍攝。賀嬌龍表示，只要能拍出宣傳家鄉的好片，摔到河中也值得！

　　賀嬌龍昨日上午向粉絲表示：「拍攝過程中，我前面奔跑的馬兒突然失蹄，摔入河中。」隨後她騎的馬也一起墮河。



　　她表示：「爬起來之後實際上我是蒙圈（蒙頭轉向）的，頭很疼。」她指。及後同伴將她扶上另一馬匹上，然後「我們沒有休息，又開始繼續拍攝」。

　　據悉，去年下半年以來，賀嬌龍策馬雪原，為昭蘇縣旅遊做宣傳的短片走紅網絡平台、圈粉無數。

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