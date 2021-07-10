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父為兒奔波找「救命血」 求助消防

2021-07-10 列印
　　陝西西安近日一名外地中年男子的兒子由於手術急需「救命血」，由於他在當地沒有熟人，多方求助無果，他惟有拿著醫院輸血科檢驗報告單，向雁塔西路消防救援站求助，最終很快達到了指定血量。

　　據報，事主的兒子次日需要手術，他在四月份已在老家給兒子輸過血，所以無法再進行輸血。



　　當一眾消防員了解其情況，並核實後，都爭相報名去捐血，很快達到了指定血量。

　　有網民認為「消防被道德綁架的太多了」，但也有人認為「其實他也沒有特意去找消防員的，他是多方求助無果，看到消防站才抱著一絲希望去求助的」。

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