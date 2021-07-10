父為兒奔波找「救命血」 求助消防

朋友約午飯，在中環IFC的CaN LaH主打南洋菜，一煲米粉蟹煲蟹鮮湯濃。那湯是用十幾斤蟹和老雞熬成，沸滾上枱，濃香之極，米粉泡於其中，飽吸精華，好吃得沒朋友。 中環午飯，照例是間間餐廳爆滿，不訂住吃不上。近來疫情紓緩，雖然還是要戴口罩，但午飯熱鬧的環境已復舊觀，可見在家工作的人多已經回到辦公室上班，希望一切慢慢恢復。 大家可以過上正常的日子。 餐廳經理Sonia過來打招呼，戴着口罩一時認不出來，原來二十年前她在交易廣場的「洞庭樓」工作，那時我常去幫襯。「洞庭樓」結業也好些年了，虧她還記得我女兒的名字。甚至還記得當時我的名片式樣和顏色，似水流年，互問安好，親切感油然而生，我...

2021-07-10