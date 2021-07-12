中國首批運動員抵日備戰東奧

東京奧運的帆船及滑浪風帆比賽將在神奈川舉行，帆船比賽時間七月二十五日至八月四日。而中國隊成員昨日穿著國家隊隊服、戴著口罩和面罩，步出東京機場後乘坐組委會提供的巴士前往下榻酒店。
中國隊將參加八個項目的爭奪，而隊伍抵達東京後，昨日開始在神奈川縣江之島遊艇碼頭的比賽場地展開水上適應訓練及體能訓練，以盡快調整心態，進入最佳比賽狀態。
機場恐現爆疫危機。本港連續三十三天新冠肺炎本地零確診紀錄斷纜，一名機場停機坪搬運工人確診，並帶有L452R變異病毒株。當局正調查染疫搬運工與早前確診男地勤有否關連，坦言機場或有隱形傳播鏈，要求在機場工...
2021-07-12
「中朝友好合作互助條約」簽訂六十年。北韓官方朝中社周日報道，北韓領導人金正恩與中國國家主席習近平互發賀電慶祝，並矢言加強兩國間的合作和互助。 習近平在訊息中表明，中方願同朝方加強戰略溝通，把握好中朝關...
2021-07-12
海地總統莫伊茲早前遇刺身亡後，中槍受傷的第一夫人馬蒂娜上周六首度發聲明，直指是敵對組織出手除掉莫伊茲，藉此阻止民主改革。據報，莫伊茲生前也經常提及，海地混亂多年背後有一股黑勢力操縱。 而當地黑幫首領切...
2021-07-12
西半山單幢豪宅璈珀位處傳統豪宅地段，加上坐擁名校網優勢，吸引不少實力家庭客。今次帶大家走訪當中高層放盤，面積1538方呎，採3房2套房間隔，廳大房大樓底高，空間感強，客廳外接連露台，單位外望區內景致。...
2021-07-12
港股上周五收市後，內地突然宣佈降低存款準備金率，加上美股三大指數齊創新高，市場氣氛全面好轉，港股今日可望裂口高開。不過由於內地持續壓制科技企業，在不明朗政策因素之下，證券界估計，港股在27700點附近...
2021-07-12
美斯圓夢！這名三十四歲老將個人和球會榮譽無數，在阿根廷也表現神勇，奈何屢跟錦標擦身而過，今夏美洲國家盃演出一如既往，不同的是周日決賽還多得舊隊友迪馬利亞守護一箭定江山，還有新晉隊友門將達美安馬天尼斯和中場迪保羅幫手，1:0險勝東道主巴西，為國鞠躬盡瘁十六年，終於首嘗捧盃滋味。 美斯○五年開始為阿根廷披甲，苦戰十六年周六高舉美洲國家盃，多得一眾並肩作戰多年的舊隊友守護。迪馬利亞便繼○八北京奧運後，今仗再一次士哥率領國家隊封王。 老戰友天使射垮巴西 京奧男足決賽，天使一箭定江山領軍擊敗尼日利亞摘金，今仗又射入全場唯一入球率隊打敗宿敵巴西。這名三十三歲大場矢言，多得美斯賽前...
2021-07-12
自4月發佈後，叫一眾粉絲苦候多時的Sony 5G旗艦手機新作Xperia 1 III，港版鐵定本月下旬開賣。除了升級至120Hz更新率的4K OLED芒，另一賣點是用上可變換70mm/105mm焦距的...
2021-07-08
全港最受歡迎、發行量及讀者人數最多的《頭條日報》，一直備受讀者及廣告客戶推崇，強勢No.1！《頭條》踏入16載，全城眾多巨星紛紛送上祝福，齊賀《頭條》年年第一，精采屹立16年！ 《頭條》旗下印刷版及網...
2021-07-12
本港連續三十三天新冠肺炎本地零確診的紀錄斷纜，一名在機場停機坪負責搬運的員工確診，是繼上月底一名機場地勤員工染疫之後，近期再多一名機場上班人員中招。衞生防護中心坦言，擔心機場存在隱形的病毒傳播鏈。由於機場員工一而再從不明源頭受病毒感染，而且是傳播力更強的變種病毒，他們一旦帶病毒進入社區，將會引發新一波嚴重疫情，當局必須立刻採取嚴控措施，遏止病毒經機場員工潛入香港。 上述機場搬運工如何受病毒感染，有待當局調查，在未有答案之前，機場儼如高危地區。現在首要工作，是在機場撤底大消毒，把可能存在於環境中的病毒消滅；二是深度檢視接待入境客人的程序，是否有機會給帶病毒者傳染給機場人員？入...
2021-07-12
昨日舉行今季田草煞科戰，有兩場盃賽，結果沙田一哩錦標由姚廄「友誼至好」爆半冷勝出，馬房另贏「極速奔馳」起孖。而香港馬主協會錦標，則由呂廄「錶之未來」大熱掄元。至於莫雷拉憑方廄「果然友」、石廄「皇龍司令...
2021-07-12