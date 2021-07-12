中國首批運動員抵日備戰東奧

日本的東京奧運在疫下開始。中國首批運動員帆船及滑浪風帆隊共十八人，包括十二名運動員，上周六從北京乘坐飛機抵達東京成田機場後，昨日展開賽前集訓。東京奧運的帆船及滑浪風帆比賽將在神奈川舉行，帆船比賽時間七月二十五日至八月四日。而中國隊成員昨日穿著國家隊隊服、戴著口罩和面罩，步出東京機場後乘坐組委會提供的巴士前往下榻酒店。中國隊將參加八個項目的爭奪，而隊伍抵達東京後，昨日開始在神奈川縣江之島遊艇碼頭的比賽場地展開水上適應訓練及體能訓練，以盡快調整心態，進入最佳比賽狀態。