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美再制裁23中國實體 商務部斥無理打壓

2021-07-12 列印
　　美國商務部早前將二十三家中國實體列入出口管制實體清單。對此中國商務部表示，中方堅決反對，將採取必要措施，堅決維護中方合法權益。

　　中國商務部發言人高峰表示，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，罔顧事實，再次以所謂「人權」等為由，將二十三家中國實體列入「管制清單」。這是對中國企業的無理打壓，是對國際經貿規則的嚴重破壞，中方堅決反對。



　　中方呼籲，美方應立即糾正錯誤做法。中方將採取必要措施，堅決維護中方合法權益。

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