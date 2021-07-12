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台山核電站否認洩漏 台灣原能會：輻射正常

2021-07-12 列印
　　中國台山核電廠上月疑發生氣體外洩，官方一直否認。台灣的原能會昨日表示，過去一個月加強環境輻射監測，至今台灣空氣與飲用水輻射狀況均正常。原能會更指以氣象風場預測，未來一周核電廠釋放至大氣的放射性物質也不會影響台灣。

　　台灣的行政院原子能委員會表示，從六月十四日至今，輻射偵測中心建置的六十三個即時環境輻射監測站，輻射監測值均為正常。此外，更蒐集鄰近區域，如港澳的環境輻射監測站數據，也都在正常範圍。



　　原能會指，台灣附近未來一周受太平洋高壓影響，台山核電廠外釋至大氣的放射性物質，因偏南氣流將朝台山核電廠北方擴散，影響區域以廣東及廣西省內陸為主。

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