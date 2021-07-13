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傳內地要求騰訊音樂棄獨家版權

2021-07-13 列印
傳內地要求騰訊音樂棄獨家版權
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　　內地加強監管科技行業，路透社引述知情人士透露，中國反壟斷監管機構準備要求騰訊的音樂流媒體業務放棄獨家音樂版權。同時因騰訊早前併購競爭對手酷狗和酷我，未依法上報審批，處以最高罰款五十萬元人民幣（約五十九萬港元），但不需出售兩個應用程式。

　　消息人士稱，本次中國監管機構要求騰訊放棄「騰訊音樂」擁有的獨家音樂版權，及因收購兩個應用程式未有按正常申報程序上報而被罰款五十萬元人民幣，是在調查後才做出這樣的決定。



　　當局日前已禁止騰訊旗下在美國上市的遊戲直播平台鬥魚和虎牙合併。目前騰訊以及中國監管機構暫未回覆。

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