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北京遇30年最大暴雨

2021-07-13 列印
北京遇30年最大暴雨
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　　內地多省市現極端天氣，北京迎來三十年最大暴雨侵襲，市內廣泛地區午夜起下大雨，由周日至周一平均降雨量超過五十毫米，其中房山區房山新村錄得超一百一十毫米雨量。暴雨造成陸空交通大亂，逾七百架航班取消、高鐵延誤、昨日所有幼兒園、中小學停課、戶外體育活動暫停。

　　截至早上七時，北京市防汛辦共接獲三宗水浸斷路報告，另外有十三處積水。懷柔區一條道路山泥傾瀉，道路受阻，無人受傷。北京昨日仍處在雷電黃色、大風黃色、暴雨黃色的三重預警中，各陸空交通仍持續混亂。



　　在河北武安市暴雨致街道成河，多名市民被沖走。有網傳影片顯示，暴雨淹沒街道，有民眾抱樹自救，還有車輛被激流沖走。

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