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「板藍根大王」徐鏡人逝世

2021-07-14 列印
　　白手起家的「板藍根大王」徐鏡人因病於本年七月十二日晚八時三十九分逝世，享年七十七歲。據報他當時正在工作中，因突發心梗送醫，及後不冶。

　　據報內地周日有消息稱，揚子江藥業集團董事長徐鏡人突發心梗意外離世，但針對該消息，揚子江藥業方面當天對外回應「是發生了點意外，但還在搶救當中。」不過最終周一晚十時許，揚子江藥業微信公眾號對外發佈徐鏡人去世的消息。



　　「板藍根大王」徐鏡人是通過板藍根獲得聲望和「第一桶金」，及後旗下揚子江藥業開始了以中成藥為主營業務。徐鏡人更制定了「請名醫掛帥，讓絕技顯靈」的中藥開發戰略。知名產品包括「藍芩口服液」「百樂眠膠囊」「蘇黃止咳膠囊」等，據去年發佈的國內藥企營收榜單數據顯示，揚子江藥業集團的營收已超過千億。

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