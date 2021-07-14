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浙江景區滑翔傘撞纜車

2021-07-14 列印
浙江景區滑翔傘撞纜車
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　　浙江湖州安吉縣雲上草原景區周一發生一宗罕見意外，有滑翔傘與纜車相撞致有人從高空墮下。有遊客拍下現場畫面，景區工作人員周二承認確實有此事，具體事故原因和詳情表示不清楚，並稱會發佈通報。

　　內媒報道引述拍攝人表示：「剛剛有一個乘坐滑翔傘的遊客撞在纜車上了，滑翔傘被纜線當場割斷，遊客從高空墜落下去了。」



　　據下午四時安吉雲上草原官方微信號發佈的情況說明。目前，滑翔傘項目已停止營運，教練和遊客情況穩定，均已轉入普通病房。



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