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美擬締結印太數碼貿協　外交部：注定沒出路

2021-07-14 列印
　　美媒報道，拜登政府正草擬與環太平洋國家締結一項數碼貿易協議，以抗衡中國在亞洲地區的影響力。消息人士無披露該項新建議的詳細內容，相信協議將覆蓋整個印度—太平洋地區的經濟體，為國與國之間的貿易定下數碼標準，包括數據運用、貿易便利化、電子報關等標準。中方強調，美方拉幫結夥遏制中國是沒有出路。

　　中國外交部稱，若果有關報道屬實，代表美國搞「人為築牆」，違背經濟規律。外交部發言人趙立堅稱：「美方拉幫結夥、遏制中國，阻礙地區國家共同發展的圖謀，這注定是沒有出路的。」



　　外交部強調，中國堅持開放包容，合作共贏，致力與周邊國家促進地區共同發展。

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