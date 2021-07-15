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《新疆白皮書》堅持依法治疆

2021-07-15 列印
　　美國國務院更新對企業的警示，警告建立與新疆地區相關的供應鏈和投資聯繫，將會面對愈來愈大的法律風險。更新警示由美國國務院、商務部、國土安全部、財政部、勞工部與貿易代表辦公室一同發佈，在內容加入「種族滅絕」的字眼。國務院的聲明說，鑑於新疆地區存在強迫勞動和侵犯人權的嚴重行為，仍然與新疆地區維持供應或投資聯繫的美國企業與個人，即使業務並非直接與中國政府有關連，仍有可能面臨違反美國法律的風險。

　　同時，國務院新聞辦發表《新疆民族平等權利保障》白皮書，強調七十多年來，中國共產黨和中國政府，始終堅持「以人民為中心」的人權理念，把生存權、發展權作為首要的基本人權，堅持依法治疆、團結穩疆及富民興疆等。白皮書申明，堅持保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪的原則，全面貫徹落實宗教信仰自由政策，正常宗教活動依法受到保護，公民宗教信仰自由的權利得到有效保障。



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