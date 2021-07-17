  • 2021年7月17日 星期六
  • 30º
  • 74%
熱門： 港大夏寶龍黃德斌疫苗書展

日報新聞 > 中國

網信辦等部門進駐滴滴出行 開展網安審查

2021-07-17 列印
■滴滴出行可能被追加不公平競爭行為、網約車的合規問題，以及跨境證券等罪責。新華社
Previous Next

　　國家互聯網信息辦公室引述網絡安全審查辦公室負責人表示，國家網信辦昨日會同公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局、市場監管總局等部門聯合進駐滴滴出行科技有限公司，開展網絡安全審查。據報，滴滴可能被追加不公平競爭行為、網約車的合規問題及跨境證券等罪責。報道指，目前已被主管部門明確提及的罪責有「涉嫌違反網絡安全審查辦法」、「嚴重違法違規收集使用個人信息」、「違法實施經營者集中」等等。

　　當局又指，這些罪責不僅滴滴一家可能涉及，其他智能電動汽車、運營商，以及充電相關行業企業也可能會涉及。中國國家網信辦本月二日對「滴滴出行」實施網絡安全審查，並暫停了其新用戶註冊。兩日後指控滴滴嚴重違規收集客戶個人信息。截止目前，滴滴小程式和App全部下架，已無法下載。滴滴副總裁李敏曾表示，滴滴內地用戶資料存放在內地伺服器，並沒有把資料交給美國。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd