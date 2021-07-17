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中山一院首例 「無缺血」心臟移植完成

2021-07-17 列印
　　中山大學附屬第一醫院昨日宣佈世界上首例「無缺血」心臟移植手術成功，是該院首創「無缺血」器官移植技術繼應用於肝移植、腎移植後，首次應用於心臟移植。據悉，此手術實現了過程中心臟不斷血流及不停跳的特點。

　　是次病人為患「擴張型心肌病」的福伯，現年六十七歲亦患有高血壓、動脈硬化、肺動脈高壓、腎功能減退等。手術歷時四個半鐘，期間將捐獻者心臟在「不中斷血供」、「不停跳」的情況下移植給受者。福伯於術後度過術後早期的全身炎性反應，近日可出院。



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