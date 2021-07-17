是次病人為患「擴張型心肌病」的福伯，現年六十七歲亦患有高血壓、動脈硬化、肺動脈高壓、腎功能減退等。手術歷時四個半鐘，期間將捐獻者心臟在「不中斷血供」、「不停跳」的情況下移植給受者。福伯於術後度過術後早期的全身炎性反應，近日可出院。
中山一院首例 「無缺血」心臟移植完成
是次病人為患「擴張型心肌病」的福伯，現年六十七歲亦患有高血壓、動脈硬化、肺動脈高壓、腎功能減退等。手術歷時四個半鐘，期間將捐獻者心臟在「不中斷血供」、「不停跳」的情況下移植給受者。福伯於術後度過術後早期的全身炎性反應，近日可出院。
消費券引爆 營業額料升四成 商場揼本裝飾業翻生
疫情緩和，適逢政府推出五千元消費券帶動購物氣氛，商場紛推優惠宣傳「吸客」，令一些因疫情近乎冰封行業，如做商場裝飾的公司復活。有商界議員指本地零售市場已全面復甦，預計消費券及眾多打針優惠，市民消費意欲會...
2021-07-17
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團隊堅決做到「艙落人到」 神州12號將沙漠着陸
在天和核心艙內生活及工作的三位太空人，由昨日起已在太空生活了一個月。回程方面，酒泉衛星發射中心搜索救援分隊也將首次執行搜救航天員和搜索載人返回艙任務。隊方指，團隊為此準備足足二十一年，堅決做到「艙落人...
2021-07-17
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密件揭普京曾下令助特朗普當選 美德同意共同抗俄侵略
美國總統拜登周四在白宮接待到訪的德國總理默克爾，兩人的高峰會談更為美、德未來關係定下發展方向。兩人同意兩國將繼續「共同對抗俄羅斯的侵略」。另一件影響美俄關係的事件是，英媒揭密件指俄國總統普京曾在國安會...
2021-07-17
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維港滙II開放示範單位
位於西南九龍、臨海而建的維港滙II，日前突擊上載樓書及極速開放示範單位，發展商指日內公佈首批價單，首張價單將不少於105伙，並明言因今期景觀較佳，定價會比第1及3期為高。 會德豐地產常務董事黃光耀表示...
2021-07-17
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港交所急升 恒指重上二萬八
內地據報計劃豁免在港上市企業需進行網絡安全審查批准，市場憧憬港交所（388）將成最大受益者，刺激股價大幅抽升，帶挈恒指由跌轉升，企穩二萬八大關樓上，輕微收高8點，報28004點，全周回升660點，終止...
2021-07-17
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頂替傷兵小豆 銀河拯救員
洛杉磯銀河前鋒艾芬蘇巴克近兩輪美職頂替受傷的查維亞靴南迪斯正選掛帥，上仗即取得士哥領軍重返勝軌，表現獲教練雲尼肯定。這名二十三歲土炮揚言做好替工角色，周六聯賽繼續助球隊作客擊敗溫哥華白帽，待小豆回歸競逐西岸一哥寶座，客勝去馬。（Now639、有線615、655台明早10:00直播） 暫以十球成銀河美職首席射手的小豆因大腿肌肉傷患連續缺陣兩仗，年僅二十三歲的小將蘇巴克取而代之表現可人，上仗主場對FC達拉斯射入埋齋一球助球隊勝3:1。主帥雲尼亦稱讚：「蘇巴克不惜氣力壓逼對方後衞，這一球靠他勤力取得，對球隊取勝十分重要！」 蘇巴克明白自己只是暫代受傷的小豆，揚言會做好替工角色：「...
2021-07-17
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【電動車熱潮】 Maxus eDeliver3電動客貨車新秀，免稅+新能源運輸基金計劃50%車價資助！
近期電動車大熱，不少物流業老闆也考慮電動商用車，因為受惠免稅政策，配合新能源運輸基金計劃，可取得50%車價資助。最近上汽大通看準時機，引入eDeliver3電動客貨車。文：彭志揚圖：William由英...
2021-07-14
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好好過日子——老幹部降級了
波士頓龍蝦因為有個瀕臨絕種的鄰居露脊鯨而跟着享受了被保護的待遇，但中國的大熊貓則由於人類熱心，繁殖得當，數量回升而身價下降。 中國生態環境部宣佈，目前中國野生大熊貓已有一千八百隻，絕種危機大大減低，所以把大熊貓從「瀕危」降級到「易危」。物以稀為貴，多了就不稀奇了。大熊貓如此一降級，本來的優厚待遇說不定也會因此而改變。本來大熊貓住有冷氣豪宅，吃的箭竹要專門挑選，有專人服侍，正餐之外，還由動物營養師設計營養點心和零食。野外的大熊貓也處處享受特權，即使走進農村民宅，也要好好招待，不能暴力驅趕，動牠一條毛都犯法。 這些優待現在還有，但勢利的人們，一聽說大熊貓身價降級了，立即就有人跑...
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馬場浮世繪——友情比金復出即贏
美國馬「友情比金」於去年在英國皇家雅士谷賽期裏，兩歲馬二級賽諾福錦標跑第二，返回美國後贏出二級賽育馬者盃兩歲馬草地短途賽，維持良好賽績。 在休息超過八個月之後，「友情比金」於美國時間本周一復出，在沙拉托加馬場角逐途程為草地千一米的三級賽Quick Call錦標，結果輕易以三個馬位勝出。如果「友情比金」賽後狀態的進度正常，便會按原定計畫在下月遠征英國，在約克馬場競逐一級賽楠索普錦標，屆時香港賽馬會將會轉播當日賽事並兼且受注。 馬場浮世繪
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