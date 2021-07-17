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珠海隧道漏水事故 14人仍失聯

2021-07-17 列印
　　珠海市人民政府新聞辦公室周五中午召開針對石景山隧道施工段漏水事故救援的第二次通報。據悉，截至昨午十二時，救援工作已向隧道內推進三百九十五米多，距離受困點仍有七百六十四米半，隧道內水位持續下降，但目前與被困十四人仍失聯。

　　珠海市副市長張宜生表示，通過採取對漏水點進行圍堰、強抽與涵管放水相結合等措施降低水庫水位，目前隧道內水位持續下降。不過他指出，地質情況複雜及作業現場情況複雜，影響搜救。報道指，現場隧道上方漏水不僅包含水庫水，還有巨量山體水。



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