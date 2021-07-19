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澳洲：中國派軍艦監控聯合軍演

2021-07-19 列印
■「海王星號」是一艘「輔助情報偵察船」（AGI）。網上圖片
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　　澳洲及多國正在澳洲海域進行「護身軍刀」聯合軍事演習。不過澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）表示，中國派出第二艘情報搜集艦開往澳洲，認為中國明顯作出擴大存在的決定，又補充，兩艘中國情報搜集艦的活動均屬合法行為，對此軍方將持續監控。澳洲《天空新聞》報道，澳洲國防部指，中國情報搜集艦「海王星號」正開往澳洲東岸。

　　達頓指，上周發現另一艘中國海軍「天王星號」在附近，而兩艘中國軍艦的活動目前為止均屬合法行為，他認為兩艘中國情報搜集艦將會持續在合法範圍內活動，而澳洲國防部將持續監控。



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