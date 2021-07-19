達頓指，上周發現另一艘中國海軍「天王星號」在附近，而兩艘中國軍艦的活動目前為止均屬合法行為，他認為兩艘中國情報搜集艦將會持續在合法範圍內活動，而澳洲國防部將持續監控。
澳洲：中國派軍艦監控聯合軍演
達頓指，上周發現另一艘中國海軍「天王星號」在附近，而兩艘中國軍艦的活動目前為止均屬合法行為，他認為兩艘中國情報搜集艦將會持續在合法範圍內活動，而澳洲國防部將持續監控。
籃球音樂派對狂歡 229人犯聚 勁罰款115萬
本港新冠疫情受控，部份市民放鬆抗疫，無視限聚措施。銅鑼灣陳東里一間餐廳外，前晚有逾二百人聚集，舉行籃球比賽及音樂派對。警方到場向二百二十九人發出違反限聚令的告票，合共罰款近一百一十五萬元，相信為條例實...
2021-07-19
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東奧中國代表團朱婷趙帥任持旗手 中國奧運史上首位女健兒獲殊榮
東京奧運將於本周五開幕。中國體育代表團宣佈，屆時將由女排運動員朱婷及跆拳道運動員趙帥，擔任開幕儀式中國代表團的持旗手。朱婷對成為首位女旗手表示，更要砥礪前行，以「升國旗、奏國歌」為目標。趙帥受訪時則指...
2021-07-19
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「郵輪環球之旅」套票 「飢餓旅客」三小時搶光
新冠肺炎疫情一度導致郵輪業停擺，但總部於美國的麗晶七海郵輪公司（Regent Seven Seas Cruises）推出的一百三十二夜「環球之旅」郵輪行程套票，七百張套票不到三小時便全數售罄！有報道指...
2021-07-19
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維港滙II開放示範單位
位於西南九龍、臨海而建的維港滙II，日前突擊上載樓書及極速開放示範單位，發展商指日內公佈首批價單，首張價單將不少於105伙，並明言因今期景觀較佳，定價會比第1及3期為高。 會德豐地產常務董事黃光耀表示...
2021-07-17
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憂中美復甦放緩 科企監管未息 港股料隨外圍低開
港股上周急彈660點，險守二萬八關，惟市場憂慮中美經濟復甦放緩，加上內地科企監管風波持續，外圍市場震盪，今日港股勢低開。市場人士認為，本周市場缺乏利好催化劑，並要提防科網股再有進一步負面消息，料本周在...
2021-07-19
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大簡不撐自己人 金球必歸美斯
剛贏得歐洲國家盃的意大利隊於周六獲意大利總統馬塔雷拉授勳。雖然今屆意大利大打進攻足球，但作為中堅的基亞連尼和門將基安盧基當拿隆馬的表現出色依然居功至偉，可惜球隊名宿簡拿華路卻斷言二人無緣金球獎。 意大利國家隊全體成員周六到訪總統府，並獲總統馬塔雷拉授勳，而且不但廿六位球員，就連所有教練組和工作人員都獲此殊榮，其中隊長基亞連尼則獲頒第四級的「將領勳章」。 意軍獲授勳振士氣 今屆歐國盃，意大利一改以往着重防守的傳統，反而大踢進攻足球。不過即便如此，縱觀整屆賽事，意大利七場比賽只失四球，中堅基亞連尼和門將當拿隆馬更成為球隊可以放心進攻的最強後盾。 只是，帶領奪得○六世界盃...
2021-07-19
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【12星座運程】天秤：最近消費開支大，個人運只是一般？
12星座運程 -7月16日 天蠍：夥伴有不同意見，拿出公平公正原則，不怕據理力爭。天秤：最近消費開支大，個人運只是一般。不過下周有財運。處女：金錢運程有阻滯，星象處壓力位置，宜採取退守策略。獅子：...
2021-07-15
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勵‧志——以迂為直 — 躺平的正能量
「你唔讀書，第日咪無嘢做囉！」這句話是我小時候經常聽到的，反映了上一代對後代出路的想像：讀書多，工種選擇多，做一份好工作，就能過上優渥生活。然而，社會發展的步伐令這些想像落空，如今有大學畢業證書不代表...
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馬場浮世繪——Snowfall包辦英愛橡樹大賽
愛爾蘭卻拉馬場前日舉行第一百二十七屆愛爾蘭橡樹大賽，在上月英國橡樹大賽中狂勝對手十六個馬位的Snowfall，被捧成一點二倍一面倒大熱門，結果該駒演出沒有令捧場客失望，在騎師莫雅胯下輕勝八個半馬位，擊敗廄侶「神駒不凡」奏捷，成為史上第十五匹包辦英國和愛爾蘭橡樹大賽的賽駒。 而今仗Snowfall造出的取勝距離，是自一九○五年以來最遠取勝距離，而此駒父系出自「大震撼」，亦成為首匹贏出此賽的日本血統賽駒。 賽後Snowfall已被英國外圍莊家，將其贏出十月法國凱旋門大賽賠率調低成五倍大熱門，不過練馬師岳伯仁表示，Snowfall下仗目標將是下月十九日約克馬場舉行的約克郡橡樹大賽...
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