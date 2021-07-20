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老闆獎賞一分鐘搶購 員工擸萬元貨物

2021-07-20 列印
　　北京有公司舉行員工一分鐘超市搶購的福利活動，其間不但有女員工直奔向水果區，裝滿一車榴槤、葡萄等水果；據悉當日有部門更成功共購買逾九千元人民幣（約一萬港元），令負責結帳的老闆笑指自己心臟不好。活動被拍攝並上傳，引網民的熱論，紛留言表示羨慕。

　　老闆一邊付款一邊捂着自己的胸口，指自己心臟不好。網民留言表示「這麼有趣的老闆哪裏找？」、「良心老闆！」、「這樣的老闆還有嗎？都是別人家的老闆」，更有人笑言，「好有意思的公司，隔着屏幕都感覺老闆肉疼」、「老闆的心撲通撲通的跳呀，太低估打工仔的潛力了」。



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