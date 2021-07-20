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台氣象局密切監察「雙颱夾擊」

2021-07-20 列印
　　台灣受熱帶性低氣壓「查帕卡」以及颱風「烟花」影響，氣象局密切監察是否有「藤原效應」風險。中央氣象局指出，南海的熱帶性低氣壓昨早八時發展為輕度颱風「查帕卡」，預測朝北緩慢移動。另一颱風「烟花」現於台灣的東北角海面移動。專家指兩颱風路徑仍有很大變數，會否形成「藤原效應」尚待觀察。

　　氣象局表示，目前「烟花」中心位置大致上往台灣的東北角海面移動，估計「烟花」最接近台灣是在二十三日。「查帕卡」預測朝北緩慢移動，目前暫時對台灣無直接影響。不過局方指，若「烟花」颱風靠近台灣，或要留意雙颱風會否形成「藤原效應」。屆時可能會把「查帕卡」再拉靠近台灣，當局正持續關注。



　　「藤原效應」是指，兩個距離很近的氣旋性渦旋會受到對方的影響，互相沿着兩者中心所形成的軸線心，呈氣旋性方向移動。兩個渦旋並有彼此接近及合併的趨勢。

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