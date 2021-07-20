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發改委：內地經濟恢復存矛盾

2021-07-20 列印
　　內地國家發改委指，內地經濟恢復成效明顯。本年上半年經濟運行呈穩中加固、穩中向好趨勢，但不確定、不穩定、不均衡問題仍突出。當局指，外部環境嚴峻複雜，內地經濟恢復亦存在矛盾問題。發改委綜合司司長袁達指，全球疫情持續演變，世界經濟復甦風險積纍，不同經濟體的經濟走勢、宏觀政策分化，全球通脹明顯升溫。另外，國內部份中下游行業和中小微企業生產經營仍較困難，旅遊、住宿等消費恢復相對滯後，一些領域風險隱患不同程度存在。袁強調，會統籌好下半年和明年經濟運行，着力擴大國內有效需求，保持宏觀政策連續性穩定性可持續性，持續深化供給側結構性改革，努力保持經濟在合理區間平穩運行。



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