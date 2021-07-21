美歐北約指控中國發動網絡攻擊

中國與美歐再起風雲。美國起訴四名中國人，指他們為中國工作，對多國發動網絡攻擊；而美、英及歐盟多國又指，中國黑客攻擊微軟電郵系統。連挪威周一也聲稱，挪威國會電郵系統本年三月被襲擊的源頭都是中國。北京外交部昨日批評，有關指控是無中生有。美國司法部周一舉行記者會，宣佈起訴四名中國人，指他們在二○一一至二○一八年間為中國國家安全部工作，透過網絡攻擊全球十二國的多家企業、大學和政府機構的電腦系統，以獲取商業秘密及研究資料。美國、英國及歐盟同日指控微軟電郵系統的伺服器年初被網絡攻擊，是中方黑客所為。而挪威亦於同日聲稱，國會電郵系統今年三月被襲，黑客的源頭是中國。中方責無中生有北京外交部發言人趙立堅指，美國及其盟友對中方的無理指責是「無中生有」，他稱，美國才是全球最大網絡攻擊來源國，強調「抹黑他人洗白不了自己」。他更指「美方發佈的所謂技術細節並不能構成完整的證據鏈」。