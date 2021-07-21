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河南登封工廠爆炸火光沖天群眾疏散

2021-07-21 列印
■河南登封市一家工廠昨早發生爆炸，目前還未有人員傷亡和失聯的報告。 網上圖片
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　　河南登封市一家工廠昨早發生爆炸，不過由於工廠在爆炸發生前兩小時，已因廠區進水而進行撤離，目前還未有人員傷亡和失聯的報告。登封市應急管理局工作人員趕往現場處置及疏散廠區周邊群眾。

　　據河南省登封市委宣傳部消息，昨早六時左右，位於登封市告成鎮曲河村的登電集團鋁合金有限公司發生爆炸。現場發出巨大響聲，火光沖天。初步了解，昨早四時左右，事發企業登電集團鋁合金有限公司鄰近的穎河水位暴漲並超警戒水位，因河道水位暴漲致圍牆倒塌，廠區進水，該公司立即停電並組織人員安全撤離。而六時許或因洪水蔓延到廠區合金槽內高溫溶液而引發爆炸。





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