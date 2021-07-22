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台選手乘經濟艙　疑奧會副主席提議

2021-07-22 列印
　　台灣周一爆出「長官商務艙、選手經濟艙」事件惹眾怒。台灣的時代力量再爆，據周二體育署回覆，提議讓選手們坐經濟艙的「防疫協調官」是中華奧會副主席張煥禎（見圖）。張煥禎否認指責，並稱只有談過如何避免選手被隔離。不過時代力量立委邱顯智再拍片回應，並拿出白紙黑字紀錄，反問「難道是這個會議紀錄有問題嗎？」籲相關單位釐清。

　　據時代力量立委邱顯智昨日的影片，引述體育署提供的資料，當中白紙黑字紀錄「依據防疫協調官建議將採取菁英選手乘坐經濟艙第一排，彼此間隔兩個位置，且後兩排淨空方式辦理」。據悉，這是本月七日下午三點半的視訊會議。



　　邱顯智指：「怎麼可以說他（張煥禎）沒有講這種話」，質疑「難道是這個會議紀錄有問題嗎？」籲相關單位應該進行釐清。

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