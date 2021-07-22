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衞健委：全年出生人口仍下降

2021-07-22 列印
　　人口發展是關係中華民族發展的大事情。六月中國官方發佈實施「三孩」政策的詳情，文件指不但取消社會撫養費等制約措施、清理和廢止相關處罰規定，更配套實施積極生育支持措施。不過北京國家衞健委指，全年出生人口和生育水平仍然會呈現走低的趨勢，強調人口多、規模大的壓力不會改變。

　　國家衞健委副主任于學軍指，實施三孩生育政策及配套措施，就是防止出生人口進一步下滑，推動實現適度生育水平，促進人口長期均衡發展，長遠關鍵仍取決於積極生育支持措施是否能夠很好地銜接，及能否真正落地。



　　華僑永亨銀行經濟師李若凡指，內地生育率低原因之一是內地的住屋、教育成本十分高，相信未來如果增加配套，有助提升生育的意欲。她指，人口增長正正有助推動製造業的長遠發展，對內地經濟作貢獻。

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