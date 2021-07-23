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法指控華黑客入侵　外交部：無中生有

2021-07-23 列印
　　法國國家網絡安全局（ANSSI）周三警告，一個被指和中國有聯繫的黑客組織APT31，正向大批法國機構發動「高級持續性威脅」攻擊。

　　法國當局透露，正處理一項影響多個法國機構的大型網絡入侵，有關行動由名為APT31的黑客群體策動，沒有停止跡象。據發佈的內文更指出，由法方的調查似乎可見，黑客先入侵多個家庭路由器網絡用作「行動中繼站」，以從事隱秘偵查及襲擊。



　　APT是「高級持續性威脅」的英文縮寫。報道稱，據英國政府周一的聲明指，英國網絡安全專家認為，「APT40」和「APT31」的背後是中國國家安全部。

　　北京外交部早前指相關指控無中生有、顛倒黑白，完全是出於政治目的的抹黑和打壓，中方絕不接受。

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