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習近平西藏考察 與群眾親切交流

2021-07-24 列印
　　內媒報道，中央總書記習近平周三赴西藏考察調研。周三上午習近平總書記抵林芝米林機場，受到西藏各族幹部群眾熱烈歡迎；他周四到拉薩市同群眾親切交流。

　　習近平總書記周三上午先乘車來到尼洋河大橋，了解雅魯藏布江及尼洋河流域生態環境保護等情況。習近平下午先後來到林芝市城市規劃館、巴宜區林芝鎮嘎拉村、工布公園，考察城市發展規劃、鄉村振興、城市公園建設等工作。



　　周四上午，習近平總書記到達林芝火車站，了解川藏鐵路總體規劃及拉薩至林芝段建設運營等情況，隨後乘火車前往拉薩市，實地察看拉林鐵路沿線建設情況，深入研究有關問題。下午習近平總書記先後來到拉薩市的哲蚌寺、八廓街、布達拉宮廣場，考察民族宗教、古城保護、藏文化傳承保護等工作，並同群眾親切交流。

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