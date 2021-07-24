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「祝融號」火星送回影像報平安

2021-07-24 列印
　　中國火星探測探測器「天問一號」成功發射一周年。中國國家航天局探月與航天工程中心及火星車祝融號官方微博均發佈，火星車「祝融號」行駛路線圖，及火星最新影像（見圖），及發射一周年的回顧。

　　據火星車祝融號微博發文指，截至七月二十三日，「我在火星表面已經工作了六十八個火星日，累計行駛五百八十五米」；又指「環繞器在軌運行一周年，距離地球約三億七千八百米，單向通信時延約二十一分鐘。祝融號強調「兩器狀態良好，各系統工況正常」。



　　火星車祝融號的微博早前更發佈，火星探測任務的周邊，據影片可見不但製作了卡通表情包，更有相關小擺設。當中更有卡通祝融號得意洋洋地指「不愧是我」。

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