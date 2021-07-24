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中葡戰略對話 反對「溯源搞政治操弄」

2021-07-24 列印
　　中葡首輪外長級戰略對話周四以視像方式舉行。國務委員兼外長王毅指「反對借溯源問題搞政治操弄」；葡萄牙外長席爾瓦就稱「不支持將溯源政治化」。

　　美方批中方不接受世衞的新冠病毒第二階段溯源計劃是「不負責任」。中國國家衞健委早前指，計劃不尊重常識同違背科學。



　　中葡首輪外長級戰略對話中應對新冠疫情的議題，成外界焦點之一。

　　王毅希望雙方共同反對借溯源問題搞政治操弄，共同抵制「政治病毒」，維護團結抗疫大局。強調中方已對外提供逾六億劑疫苗，願同葡方及其他歐洲國家共同反對「疫苗民族主義」。

　　新華社引述席爾瓦指，不支持任何將溯源和世衞組織政治化的行為，溯源是為了更好應對未來，而不是針對或指責特定國家。

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