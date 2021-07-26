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河南水災仍有五人失蹤 逾八成公共交通已恢復

2021-07-26 列印
■有鄭州民眾需要取用水車自來水。新華社
■鄭州京廣隧道目前已抽走大部份積水，但仍有污泥。新華社
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　　河南水災至今造成六十三人死亡、五人失蹤，搜救工作繼續。據新華社指，河南當局已將超過二百萬人緊急轉移及安置，災情損失仍在統計中。據內媒引述河南省應急管理廳副廳長李長訓，周六洛陽、平頂山、開封等地區局部出現暴雨，多條河流水位超出保安線、甚至警戒線水位。報道更指，自上周五至今超過九百三十萬人受災。報道指，新鄉有過百萬人受災，市面嚴重水浸，有人抓住大型物件在洪水中飄浮，幾乎被沖走，最後獲救。

　　國家防總秘書長周學文周六率領國家防總工作組救災，要求加快城區排水工作，盡早恢復供水、供電及交通運輸。另一方面，內媒指，鄭州京廣隧道所有被困車輛已全部拖出，並再多四人遇難，目前已抽走大部份積水，但仍有污泥，排水工作於昨日完成，京廣中路與南路隧道預計昨日可完成打通工作。當局正搶修路面，超過八成市區公共交通路線已恢復運作。有小區樓房受災後現傾斜，過百戶需疏散。





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