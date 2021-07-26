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新疆發佈高溫紅色預警 未來兩日或高達45度以上

2021-07-26 列印
■吐魯番市內居民直播。新華社
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　　新疆維吾爾自治區氣象台發佈高溫紅色預警，預料未來兩天，吐魯番市，哈密市局部地區可達攝氏四十五度以上高溫。新疆維吾爾自治區氣象台，昨日中午十二時半許，將高溫橙色升級為高溫紅色預警信號，預計今天至周二，南疆、東疆到周五，伊犁州西部、博州東部、克拉瑪依市、石河子市北部、阿克蘇地區東南部、巴州等地的部份區域最高氣溫將達攝氏四十度上，吐魯番市、哈密市局地更加可達攝氏四十五度以上。

　　當局呼籲，居民注意防暑降溫和用火安全，並加強防範山區局地融雪型洪水。





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