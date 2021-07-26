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王毅批美自以為高人一等 中國有責任夥國際給美「補課」

2021-07-26 列印
■王毅批評，美國自以為高人一等，指中國有責任和國際社會一起好好給美國「補課」。 新華社
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　　中國國務委員兼外長王毅，周六在四川成都同巴基斯坦外長庫雷希舉行第三次中巴外長戰略對話。針對早前美國國務院發言人在副國務卿舍曼訪華前再表示：「美國將從實力地位出發與中國打交道」；王毅批評，美國自以為高人一等，又指中國有責任和國際社會一起好好給美國「補課」。早前有美國國務院官員稱，舍曼會表明美國歡迎跟中國競爭，但各方應遵循相同規則，在公平環境下進行。王毅表示，美國總想憑藉自己的實力向別國施壓，自以為高人一等，但這個世界上從來不存在高人一等的國家。如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度與他國相處，那麼中國有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。





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