﻿鄭州地鐵遇難者「頭七﻿」﻿ 民眾「五號線」獻花悼念﻿

受颱風「煙花」外圍雨帶影響，周二至周四鄭州市將有中級至暴雨。河南省鄭州市教育局要求各學校（單位）立即進入戰時狀態；所有校外培訓機構全部暫停培訓活動。內媒報道指，周一河南鄭州地鐵五號線的沙口路站站前，擺滿了民眾的獻花和卡片，正值是事故遇難者「頭七」，民眾從各地送來的鮮花，現場除了自行送花者，還有將花束送至現場的外賣員。祖孫被困 11熱心男營救另一失蹤乘客沙濤的家屬亦在微博發佈沙濤遇難的消息。其妻認為，事故鄭州地鐵有不可推卸的責任。她指「部份地鐵線路已進水，五號線卻還在正常運營」、地鐵進水後未有及時疏散乘客、後期事故未及時上報，且沒有及時做好後續搜救等，她認為當中有一連串重大失誤。網民熱議，有網民認為地鐵單位感覺都是毫無作為。不過網上亦傳出鄭州暴雨中的「好人好事」，上周二下午有祖孫三人被困一輛在洪水中「死火」的黑色汽車中，在即將淹過車頂時，有陌生人不斷奮力游來營救，最終共十一名男子，分別用鐵錘、桶，還有人用菜刀不停地砸車窗，成功營救三人。新鴻基及賽馬會捐2000萬直到周一十二時，河南官方公佈數據，災情導致六十九人死亡，五人失蹤。鑑於河南鄭州災情嚴重，新鴻基地產發展有限公司深切關注當地災情及災民的生活，決定撥款二千萬元人民幣，捐贈河南支援災區前線的救援工作及災後重建。另，香港賽馬會周二宣佈，透過中央駐港聯絡辦公室向鄭州市政府捐出港幣二千萬元，以援鄭州市的救災賑災工作。