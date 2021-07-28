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新東方被指圖規避《雙減意見》 總裁：有多恨才要落井下石？

2021-07-28 列印
■學生在內地的校外培訓及補習設施中學習的情況。新華社
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　　內地的校外培訓行業受《雙減意見》影響，教育股續上周跌勢，持續大跌，多間券商睇淡教育股。有內媒引述高盛估計，內地相關行業收入預測削減七成至九成。而最大「傷」家為跌四成七的新東方，其更爆出「公海集訓」疑雲，導致新東方總裁俞敏洪周二微博開腔闢謠，並狠批造謠者「你對新東方到底有多恨，才能在這種艱難時刻還要落井下石」？

　　網傳中國最大英語培訓公司「新東方」將推出為期四十五天的中學暑期集訓營，而學生需乘搭大型郵輪往公海，更列出費用為每人二十一萬多元（人民幣）。消息引起新東方「企圖規避政策」熱議。



　　除總裁俞敏洪周二微博發文闢謠外，新東方亦於周一發公告，指公司正考慮採取適當的合規措施，又稱公司將致力遵守《雙減意見》及任何相關規則及法規，積極尋求政府當局的指導及配合政府當局的行動。

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