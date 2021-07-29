  • 2021年7月29日 星期四
  • 31º
  • 77%
熱門： 何詩蓓東京奧運陳約臨消費券姜濤

日報新聞 > 中國

北京暴雨 山泥湧公寓五死七傷

2021-07-29 列印
　　北京市周二暴雨，令海淀區的老年公寓（專供老年人居住的公寓式住宅），有十二名居民受困。經過一夜搜救，截至周三當局救出全部人，其中五人罹難，七人受傷送院。據報由於道路下方已經形成空洞，道路已封鎖，不能通行。當局正調查災害原因。 當地官方指出，涉事香山老年公寓位於香山公園附近，道路護坡崩塌後，大量泥土石塊湧入公寓，造成西側陽光房及部份樓體受損，十二位居民受困。

　　北京市政府周三通報，當局已妥善安置公寓內其餘人員，傷者亦陸續出院，有一人更已受腿部骨折手術。海淀區有關部門隨後對全區的福利機構、養老機構等房屋和周邊區域組織，展開排查，嚴防事件再現。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd