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河南美女巴士司機憶災情： 多次開車逆行上堤救人

2021-07-29 列印
　　河南暴雨成災，受災嚴重的新鄉衛輝，日前有年輕女巴士司機在現險情時，去拯救被困河堤的村民，多次用巴士轉移上百人。另外，鄭州市交通開始回復。河南交通運輸廳公佈，截至昨日八時，鄭州市公交共三百三十九條線路已全復運，且昨日起首月可免費乘坐。新華社指，近日河南新鄉衛輝內澇嚴重，當地已轉移群眾八萬六千人，並設置八十三個安置點。當地有一女巴士司機在當地現險情時，第一時間去拯救被困河堤的村民，並多次用巴士轉移了上百人。網民紛紛點讚留言：「巾幗不讓鬚眉！」及「小小年紀車技，不錯人也不錯。」



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