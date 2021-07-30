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河南濬縣持續洩洪 六鎮淪陷

2021-07-30 列印
■洪區對濬縣縣城已形成半包圍之勢。網上圖片
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　　河南水災截至周四十二時，造成全省一百五十個縣（市、區）一千六百一十六個鄉鎮其一千三百九十一萬多人受災，遇難人數上升至九十九人，失蹤人員仍在進一步核查中。而同日自古已被中國視為「糧倉」的濬縣，上游洩洪持續，七鎮淪陷六鎮，衞河以西正在緊急撤離，該縣僅剩善堂鎮暫時安全，該鎮目前正日夜不停地加固河堤。報道指，濬縣古為國家官署糧倉「黎陽倉」，素有「黎陽收，固九州」之稱，現時濬縣的高標準糧田至少有三十萬畝，如今多成澤國。自本月二十三日起，濬縣多鄉鎮相繼成洩洪區，周四緊急轉移近八萬居民後，王莊鎮也開堤洩洪。

　　正是形勢危急之時，在河南衛輝周三傳出有網紅公然穿救生衣、偷救生艇，謊稱去救人，引起關注。救援隊發現後當場炮轟。鄭州市內造成多人傷亡的地鐵五號線水浸事故，頭七當天有遇難者的父親，穿回當天的衣服，帶着寫有「妞妞，爸爸還想接你回家！」紙牌，場面令人心酸。





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