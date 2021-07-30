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年內第七次！美驅逐艦通過台海

2021-07-30 列印
■美國伯克級導向飛彈驅逐艦「班福特號」周三依國際法在台灣海峽例行過境。美聯社
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　　美國海軍第七艦隊周四凌晨發佈新聞稿表示，伯克級導向飛彈驅逐艦「班福特號」（USS　Benfold）周三依國際法在台灣海峽例行過境，展現美國對自由開放印太地區的承諾。北京國防部要求美方恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，立停挑釁，不向台獨勢力釋放錯誤信號，否則一切嚴重後果由美方承擔。

　　北京國防部發言人吳謙警告美方，玩火者必自焚，在台灣問題上「切香腸」，只會切到自己的手。台灣是中國領土神聖不可分割的一部份，一個中國原則是中美關係的政治基礎，批評美方言行違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政、嚴重損害中國領土主權和安全利益、嚴重威脅台海地區和平穩定，中方堅決反對。





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